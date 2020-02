Gmunden Swans schlagen Kapfenberg Bulls deutlich

Die Swans Gmunden haben die Kapfenberg Bulls in der Basketball-Superliga von der Tabellenspitze gestoßen. Die Oberösterreicher feierten am Samstagabend in der Platzierungsrunde im Schlager des Tages einen klaren 104:77-Heimsieg gegen den Meister aus der Steiermark.

Neuer Spitzenreiter sind die Dukes Klosterneuburg, die ihrerseits einen knappen 88:86-Auswärtserfolg bei den Flyers Wels holten.

Die Swans präsentierten sich drei Tage nach ihrer klaren Niederlage im Halbfinale des Alpe-Adria-Cups im tschechischen Decin durchwegs stark. In den ersten beiden Vierteln hielt Kapfenberg die Partie noch offen, zur Pause stand es 55:45 für Gmunden. In der zweiten Halbzeit blieben die Heimischen aber konstant und zeigten auch in der Defensive eine sehr gute Vorstellung. Beste Akteure der Sieger waren Jordan Loveridge (21 Punkte, 7 Rebounds) und Benedikt Güttl (15 Punkte, 7 Rebounds).

Klosterneuburg siegte in Wels dank Moritz Laneggers entscheidendem Wurf im letzten Angriff der Gäste. Bei den Dukes fehlte der angeschlagene Topscorer Predrag Miletic. Im dritten Spiel der Platzierungsrunde setzten sich die Oberwart Gunners in St. Pölten mit 80:74 durch und haben als Vierte nun weiter drei Zähler Rückstand auf Klosterneuburg. In der Qualifikationsrunde gewann UBSC Graz bei BC Vienna mit 99:91 und rückte dem Tabellenführer aus Wien damit bis auf zwei Zähler nahe.

(APA)

Beitragsbild: GEPA