Die Swans Gmunden haben am Mittwoch im Halbfinal-Hinspiel des Alpe-Adria-Cups bei BK Decin im Norden Tschechiens eine klare Niederlage hinnehmen müssen. Gmunden unterlag 71:96 (27:53) und steht im Heimspiel wohl vor einer kaum lösbaren Aufgabe. Man habe wegen der Nationalteam-Einsätze der Spieler in drei Wochen nur ein gemeinsames Training absolviert, führte Manager Harald Stelzer als Mitgrund an.

