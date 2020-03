Basketball-Meister Kapfenberg und Oberwart haben am Samstag am fünften Spieltag der Platzierungsrunde Heim-Siege gefeiert.

Die Bulls aus der Steiermark besiegten SKN St. Pölten mit 90:73 (42:39) sicher, die Burgenländer setzten sich gegen die Flyers aus Wels erst im Finish mit 83:77 (44:38) durch. Kapfenberg führt vor dem Sonntag-Spiel von Klosterneuburg gegen Gmunden die Tabelle an.

Die Kapfenberger nahmen nach zwei ausgeglichenen Vierteln im dritten Abschnitt die Partie in die Hand und siegten letztlich noch souverän. In Oberwart vermochte sich in einer engen und hart umkämpften Partie niemand abzusetzen. Mit 60:59 ging es ins letzte Viertel. Die Gunners hatten dann auch etwas mehr Glück im Finish und freuten sich über den dritten Sieg en suite.

Die Runde wird mit dem Schlager der Dukes gegen die Swans am Sonntag abgeschlossen.

(APA)

Artikelbild: GEPA Pictures