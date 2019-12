Kapfenberg gewinnt Steirer-Derby in Graz, Gmunden deklassiert Traiskirchen

Die Swans Gmunden gehen in der Basketball-Bundesliga der Männer mit zwei Punkten Vorsprung auf ein Trio ins neue Jahr. Die Oberösterreicher fertigten am Sonntag zu Hause die Traiskirchen Lions mit 90:49 ab. Enis Murati gab zehn Tage nach seinem Nasenbeinbruch mit einer Gesichtsmaske ein Comeback und war mit 17 Punkten bester Werfer auf dem Parkett.

Die Oberwart Gunners entschieden eine ausgeglichene Partie gegen BC Vienna mit 103:98 nach Verlängerung für sich. Meister Kapfenberg gewann das Steirer-Derby in Graz 85:78. Den Bulls fehlen wie Oberwart und Klosterneuburg zwei Zähler auf Spitzenreiter Gmunden. Die Dukes Klosterneuburg hatten am Samstag in Wels 73:58 gewonnen.

(APA)

Bild: GEPA