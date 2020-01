Klarer Heimsieg von Gmunden gegen St. Pölten

(APA) – Die Swans Gmunden haben am Sonntagabend in der Basketball-Superliga mit 115:85 (58:49) den erwarteten Heimsieg über SKN St. Pölten gefeiert. Damit liegen die Oberösterreicher weiter punktegleich mit Titelverteidiger Kapfenberg einen Zähler hinter Tabellenführer Klosterneuburg auf Platz zwei.

Die Niederösterreicher hatten bereits am Samstagabend mit dem 91:83 gegen Oberwart ihren siebenten Sieg en suite eingefahren. Kapfenberg war indes mit 77:71 in Wels erfolgreich geblieben. Im Cup-Final-Four am kommenden Wochenende im Multiversum Schwechat scheint ein Endspiel zwischen Titelverteidiger Kapfenberg und Klosterneuburg programmiert. In der nächsten Superliga-Runde am 8. Februar kommt es auf jeden Fall zu diesem Duell.

Artikelbild: GEPA