Klosterneuburg Dukes folgen Kapfenberg ins Cup-Finale

Die Kapfenberg Bulls und die Dukes Klosterneuburg bestreiten am Sonntag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 HD) im Multiversum Schwechat das Finale im Basketball-Cup der Herren. Der Titelverteidiger aus der Steiermark bezwang am Samstag den SKN St. Pölten mit 89:71 (43:32). Die Niederösterreicher setzten sich gegen die Vienna D.C. Timberwolves mit 84:60 (45:34) durch.

Damit kommt es zum “programmierten” Endspiel. Die Obersteirer haben den Pokal in den vergangenen drei Jahren – und bisher insgesamt fünf Mal – geholt. Klosterneuburg ist Cupsieger 2013.

Kapfenberg ließ in den 40 Minuten lediglich eine 2:0-Führung St. Pöltens zu. Danach dominierten die Obersteirer vor allem dank starker Defensive und zogen schon vor der Pause zwischenzeitlich auf 19 Punkte (40:21/17. Min.) davon. Näher als auf sieben Zähler ließen die Bulls den SKN nach dem Seitenwechsel nicht mehr heran. Ein 8:0-Run zum 71:53 nach 30 Minuten entschied das Duell vorzeitig. Kapfenberg fehlt damit nur noch ein Schritt zum vierten Titel in Serie im Bewerb, was eine Premiere wäre.

Klosterneuburg tat sich auf dem Weg ins Endspiel gegen den Außenseiter und Final-Four-Debütanten aus Wien-Donaustadt bis Mitte des zweiten Viertels schwerer als erwartet. Mit der 45:34-Pausenführung im Rücken machten die Dukes dann rasch klar, wer gegen Kapfenberg um den Cupsieg spielen wird. 54:35 hieß es nach nicht einmal vier Minuten im dritten Abschnitt. Das war bereits die Entscheidung.

Im Finale der Damen stehen einander am Sonntag (14.00 Uhr) Meister UBI Graz und der amtierende Cupsieger BK Duchess Klosterneuburg gegenüber. Im vergangenen Jahr waren die Niederösterreicher im selben Duell mit 59:53 erfolgreich geblieben. Gewinnen sie neuerlich und danach auch die Herren der Dukes, gäbe es erstmals einen “Doppelsieg” im Cup.

