Klosterneuburg Dukes schließen zu Gmunden auf

Die Klosterneuburg Dukes haben in der Basketball-Bundesliga der Männer zumindest für einen Tag zu Tabellenführer Swans Gmunden aufgeschlossen. Die Niederösterreicher feierten am Samstag in Wels einen 73:58-Sieg. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte zogen die Dukes sukzessive davon und holten sich letztlich ungefährdet den Sieg.

Timberwolves feiern ersten Saisonsieg

Die Vienna Timberwolves durften im 15. Saisonspiel ihren ersten Erfolg feiern. Gegen ersatzgeschwächte St. Pöltner gewannen die Wiener 105:100 nach Verlängerung. Die Timberwolves lagen in der 22. Minute mit 23 Punkten (36:59) zurück, drehten dann aber das Spiel.

(APA)

Bild: GEPA