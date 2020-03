Klosterneuburg ist auch nach der 5. Runde der Platzierungsrunde der Basketball-Superliga (BSL) an der Tabellenspitze zu finden.

Die Dukes setzten sich am Sonntag beim 500. Spiel von Coach Werner Sallomon vor eigenem Publikum gegen die Swans Gmunden mit 91:83 (40:48) durch und liegen in der Tabelle mit 22 Punkten einen Zähler vor den Kapfenberg Bulls voran. Die Steirer hatten bereits am Samstag ein 90:73 gegen SKN St. Pölten vorgelegt. Gmunden ist mit 19 Zählern Dritter.

(APA)

Beitragsbild: GEPA