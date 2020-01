LeBron James vor nächsten Meilensteinen

LeBron James steht vor zwei weiteren Meilensteinen seiner Basketball-Karriere. Der Star der Los Angeles Lakers liegt in der “ewigen” Scorerliste der National Basketball Association mit nun 33.626 Karriere-Punkten nur noch 17 Zähler hinter dem drittplatzierten Kobe Bryant und wird am 16. Februar in Chicago zum 16. Mal als Starter in ein All-Star-Game gehen.

Im Donnerstag (Ortszeit) verbuchte James beim 128:113-Erfolg der Lakers bei den Brooklyn Nets mit 27 Punkten, zwölf Rebounds und zehn Assists sein zehntes Triple-Double der Saison. Die Kalifornier gewannen das 12. Spiel der vergangenen 14. Am Samstag in Philadelphia dürfte James den ehemaligen Lakers-Star Bryant hinter sich lassen.

Zuvor waren er und Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks mit den meisten Stimmen zu den Kapitänen der beiden All-Star-Teams gewählt worden. James avanciert damit zum ersten 16-fachen All-Star-Starter in der NBA. Das Showevent geht am 16. Februar in Chicago in Szene.

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Donnerstag:

Cleveland Cavaliers – Washington Wizards 112:124, Brooklyn Nets – Los Angeles Lakers 113:128, Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks 125:133.

(APA)

Bild: Getty Images