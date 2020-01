NBA: LeBron James neuer Dritter in All-Time Scoring List

Basketball-Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers hat in der nordamerikanischen Eliteliga NBA einen neuen Meilenstein erreicht: Dank seiner 29 Punkte bei der 91:108-Niederlage bei den Philadelphia 76ers überholte der 35-Jährige am Samstagabend (Ortszeit) in der ewigen Scorerliste Lakers-Legende Kobe Bryant und belegt nun mit 33.655 Punkten den dritten Platz.

Nur Kareem Abdul-Jabbar (38.387) und Karl Malone (36.928) liegen noch vor James.

33,655 and counting for @KingJames… as he takes sole possession of 3rd on the all-time SCORING list! pic.twitter.com/AtxXJXBP4a — NBA (@NBA) January 26, 2020

NBA-Ergebnisse vom Samstag: Utah Jazz – Dallas Mavericks 112:107, Detroit Pistons – Brooklyn Nets 111:121 n.V., Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls 106:118, Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 104:113, Philadelphia 76ers – Los Angeles Lakers 108:91

(APA)

Bild: Getty Images