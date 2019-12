NBA: Weitreichende Spielplan-Änderungen

via

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA plant allem Anschein nach weitreichende Änderungen am Spielplan.

Wie mehrere Medien in den USA berichten, soll unter anderem die Anzahl der Spiele während der regulären Saison ab der Spielzeit 2021/2022 von 82 auf 78 reduziert werden. Die übernächste Saison ist die 75. der NBA.

Nach Informationen von The Athletic, ESPN und Sports Illustrated beinhaltet der angeblich kürzlich an die Klubs zugestellte Vorschlag der Liga auch ein kleines Turnier während der Saison sowie ein Turnier zu Ermittlung der Play-off-Teilnehmer sieben und acht in den beiden Conferences. Dazu soll die Setzliste für die Play-offs angepasst werden.

Um die Änderungen durchzusetzen, müssen zwei Drittel der Klubs (23 von 32) sowie die Spielergewerkschaft NBAPA zustimmen. Die Entscheidung darüber müsste bei einer Sitzung der Klubeigentümer im April erfolgen.

