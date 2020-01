Neuer Center für die Traiskirchen Lions

via

Die in der Basketball-Superliga (BSL) hinterher laufenden Traiskirchen Lions haben sich mit dem US-Center Quadir Welton verstärkt. Der 24-Jährige spielte in der abgelaufenen Saison in Deutschland und soll nun die Schwäche der Niederösterreicher unter dem Korb ausmerzen. Welton ist laut Angaben der Lions der Neffe von Ex-NBA-Star Rasheed Wallace, der mit den Detroit Pistons 2004 Meister wurde.

Traiskirchen hatte im BSL-Grunddurchgang nur drei von 18 Partien gewonnen und muss ab nächster Woche in der Qualifikationsrunde um zwei noch offene Viertelfinalplätze antreten.

