Neun Tote bei Helikopterabsturz von Bryant

(APA/AFP/Reuters) – Beim Helikopterabsturz, der am Sonntag die Basketballlegende Kobe Bryant das Leben gekostet hat, sind insgesamt neun Menschen gestorben. Dies teilte der Polizeichef der Region Los Angeles, Alex Villanueva, am Nachmittag (Ortszeit) in der kalifornischen Metropole mit. “Es gab keine Überlebenden. Es waren neun Personen an Bord, der Pilot und acht Passagiere.”

Neben dem 41-jährigen Bryant kam demnach auch seine 13-jährige Tochter Gianna ums Leben. In ersten Berichten war von fünf Toten beim Absturz die Rede gewesen. Das Unglück hatte sich im Nebel über dem Vorort Calabasas ereignet. Basketball-Legende Kobe Bryant tödlich verunglückt Artikelbild: Getty