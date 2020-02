Pöltl und Spurs gegen “Lakers-Express” ohne Chance

Für die San Antonio Spurs hat es am Dienstag in der NBA bei den Los Angeles Lakers nichts zu holen gegeben. Die Texaner waren beim 102:129 ohne Chance. Jakob Pöltl verbuchte sechs Punkte, zwei Rebounds und einen Assist in 13:28 Minuten Spielzeit.

Im Staples Center war nur das erste Viertel ausgeglichen verlaufen. Danach nahm der einmal mehr von LeBron James mit 36 Punkten, sieben Rebounds und neun Assists angeführte “Lakers-Express” volle Fahrt auf und ließ bis zum Schluss nicht nach. Der Endstand war gleichbedeutend mit der höchsten Führung in der Partie.

LeBron's got the whole squad out of their seats with his 4th straight trey! 🔥🔥🔥🔥

pic.twitter.com/VjnRXiYaKb

