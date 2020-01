(APA) – Die Klosterneuburg Dukes und der SKN St. Pölten haben am Sonntag in der Basketball-Superliga Siege gefeiert. Der SKN setzte sich vor eigenem Publikum gegen BC Vienna mit 101:92 nach Verlängerung durch, die Dukes gewannen bei den Oberwart Gunners 76:68. Damit nahmen die Klosterneuburger an Oberwart Revanche für die 74:81-Heimniederlage vor zwei Monaten.

Die Burgenländer lagen nie in Führung und scheiterten vor allem an ihrer schwachen Trefferquote. In St. Pölten erzwangen die Gastgeber dank eines starken Schlussviertels eine Overtime, in der sie souverän die Oberhand behielten. Artikelbild: GEPA