Spurs-Niederlage in Dallas bei Doncic-Rückkehr

via

via Sky Sport Austria

(APA) – Die San Antonio Spurs haben am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) bei den Dallas Mavericks eine 98:102-Niederlage hinnehmen müssen. Jakob Pöltl bilanzierte mit sechs Punkten, fünf Rebounds, einem Assist und zwei blocked shots in 17:29 Minuten Spielzeit. Bei den “Mavs” kehrte Luka Doncic nach einer Knöchelverletzung zurück.