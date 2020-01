Tabellenführer Klosterneuburg setzt Erfolgslauf fort

Klosterneuburg hat seine Siegesserie in der Basketball-Superliga fortgesetzt. Die Dukes feierten am Samstagabend mit dem 91:83-Heimerfolg ihren bereits siebenten Sieg en suite. Damit liegen die Niederösterreicher weiter an der Tabellenspitze. Titelverteidiger Kapfenberg hat nach dem 77:71-Sieg in Wels weiter einen Zähler Rückstand.

In der Pause der Partie in Klosterneuburg wurden die Semifinal-Paarungen für das Cup Final Four am 1. Februar (ab 17.00 Uhr) im Multiversum Schwechat ausgelost. Titelverteidiger Kapfenberg Bulls bekommt es dabei mit dem SKN St. Pölten zu tun. Anschließend fordert Außenseiter Vienna D.C. Timberwolves die Klosterneuburger.

