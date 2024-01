Basketball-Cupfinale bringt Comeback und Premiere

Im heimischen Männer-Basketball geht es am Sonntag (15.30 Uhr) um den ersten Titel des Jahres 2024. Die Traiskirchen Lions und die Flyers Wels ermitteln den Nachfolger der Swans Gmunden als Cupsieger.

Der dreifache Gewinner aus Niederösterreich hat Heimvorteil und erstmals seit 2006 das Endspiel erreicht. Für den 2017 gegründete Nachfolgeverein des WBC aus Oberösterreich steht eine Premiere an.

Dass sie auswärts antreten müssen, ist für die Flyers nicht ungewöhnlich. Sie haben auch die vorangegangen drei Partien auf dem Weg in ihr erstes Endspiel in der Fremde bestritten und dabei im Halbfinale sogar BSL-Tabellenführer Dukes Klosterneuburg ausgeschaltet. Die kleine Halle in Traiskirchen könnte dennoch ein Vorteil für die Gastgeber sein, die den Pokal schon 1997, 2000 und 2001 gewonnen haben.

Erstes Basketball-Cupfinale der Lions seit 18 Jahren

Bei ihrer bis dato letzten Finalteilnahme im Bewerb vor bald 18 Jahren haben die Niederösterreicher ausgerechnet gegen den Flyers-Vorgängerverein WBC verloren. Der mittlerweile 37-jährige Fabricio Vay war schon damals dabei und erzielte 16 Punkte. Am Sonntag geht es für ihn und die Lions somit auch um „späte Revanche“.

Das bisher einzige Saisonduell der beiden Teams liegt drei Monate zurück. In der dritten Meisterschaftsrunde gewann Wels vor eigenem Publikum deutlich mit 83:65. Traiskirchen ist freilich heimstark. In der Liga stehen sieben Siegen im „Lions Dome“ nur zwei Niederlagen gegenüber. Dazu blieben die Niederösterreicher im Cup zweimal vor eigenem Publikum erfolgreich. Dass es in der Liga zuletzt vier Pleiten hintereinander gesetzt hat, wollen die Lions am Sonntag ausblenden.

