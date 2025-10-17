Basketball: Gunners fügen Wels erste Saisonniederlage zu

Die Oberwart Gunners haben den Flyers Wels in der vierten Runde der Basketball-Superliga die erste Saisonniederlage zugefügt.

Der Meister setzte sich am Freitag bei den Oberösterreichern dank starker Auftritte in der zweiten Spielhälfte klar mit 93:64 (44:43) durch und übernahm damit die Tabellenspitze vor den jeweils punktegleichen Welsern, BC Vienna und den Klosterneuburg Dukes. Letztere gewannen daheim gegen UBSC Graz 83:78 (41:32).

(APA) Foto: GEPA