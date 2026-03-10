Basketball: ÖBV-Frauen starten in zweite EM-Quali-Phase

Für Österreichs Basketball-Frauen geht es in die zweite Qualifikationsphase für die EM 2027. In einem März-Triple trifft die ÖBV-Truppe zunächst jeweils auswärts am Mittwoch (18.00 Uhr/live ORF Sport +) auf Norwegen und am Samstag auf Großbritannien. Es folgt am 17. März im Hallmann Dome in Wien das Heimspiel gegen die Schweiz. Nach drei Siegen in den ersten drei Spielen ist das Ziel, Aufstieg in die nächste Qualifikationsrunde, realistisch. Dazu reicht schon ein Sieg.

Basketball-Austria-Damen-Teamchef Jesper Sundberg baut auf seinen bis auf drei Positionen unveränderten Kader. In diesem geben Pia Jurhar, erstmals seit über drei Jahren, und Rebekka Kalaydjiev ihr Comeback und Victoria Matzka feiert ihr Debüt im ÖBV-Dress. „Der starke Kern bleibt unverändert – aber wir haben auch die Chance genutzt, ein paar neue Spielerinnen dazu zu nehmen und den Kader für die Zukunft zu verbreitern“, erklärt Sundberg, dessen Team sich seit Sonntag vorbereitet. „Jetzt müssen wir performen, um unser Ziel, den Aufstieg in die zweite Qualifikationsrunde, zu erreichen.“

Als Tabellenführer sei sein Team dafür in einer guten Ausgangsposition. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit dem Tipp-Off in Norwegen von einer neuen Basis wegstarten und dann wieder mit der Aufgabe wachsen und eine weitere Steigerung zeigen können“, ergänzt der Schwede.“ Neben den jeweils zwei besten Teams aller sieben Gruppen sind auch die drei besten Dritten (nach Streichung der Ergebnisse gegen die Gruppenletzten, Anm.) in der zweiten Runde dabei. Die nächste Quali-Runde mit dann 24 Teams wird im November bzw. Februar 2027 ausgetragen.

(APA)

Beitragsbild: GEPA