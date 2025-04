Basketball-Top-Talent Imran Suljanovic geht an US-College

Das heimische Basketball-Top-Talent Imran Suljanovic geht an ein US-College. Der seit Freitag 19-jährige Neo-Nationalteamspieler hat sich für die renommierte St. John’s University im New Yorker Stadtteil Queens entschieden. Indes wechselt Nordin Kapic innerhalb der NCAA zu South Carolina.

Suljanovic begibt sich unter die Fittichen von Rick Pitino, der zu den erfolgreichsten Trainern im US-College-Basketball zählt. Um Überzeugungsarbeit für die „Johnnies“ zu leisten, war der 72-Jährige („Imran hat großes Potenzial“) sogar nach Italien gereist, wo der 2,03 Meter große Flügelspieler zuletzt im Nachwuchs von Reggio Emilia als Leistungsträger agierte. Suljanovic, der im Juni an den Campus wechselt und die NBA als sportliches Ziel nennt, hat im Februar bei der 67:78-Pleite gegen Albanien im Männer-Nationalteam debütiert. Er war mit elf Punkten der erfolgreichste österreichische Werfer.

Nordin Kapic wird sein viertes Jahr am College in Columbia (South Carolina) in der Southeastern Conference (SEC) verbringen, die als die stärkste der NCAA gilt und mit Florida auch den aktuellen Champion stellt. Der 21-Jährige hat zuletzt mit UC San Diego das Finalturnier „March Madness“ erreicht und im Verlauf der vergangenen Saison mit 10,7 Punkten und 5,2 Rebounds pro Partie für die „Tritons“ aufgezeigt.

(APA) Foto: GEPA