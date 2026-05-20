Baum bleibt Cheftrainer beim FC Augsburg

Manuel Baum wird den FC Augsburg auch in die kommende Saison führen. Der 46-Jährige übernahm den Klub als Interimstrainer im Dezember des letzten Jahres.

Einer Mitteilung des Vereins zufolge bleibt Baum bleibt Cheftrainer des Bundesliga-Neunten. Die Entscheidungen des CEO Manuel Ströll und Sportdirektor Benjamin Weber sind am Abend gefallen. Auch die Spieler des FCA wollten Baum nach Sky Sport Informationen als Übungsleiter behalten. Der 46-jährige erhält einen Arbeitsvertrag bis zum 30. Juni 2028. Die Gremien sowie die Kabine sind bereits über die Entscheidung informiert.

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Auch wenn die Planungen bei meiner Rückkehr als Leiter Entwicklung und Innovation andere waren, so hat mir die tägliche Arbeit mit der Mannschaft, dem Staff und Trainerteam in den vergangenen Monaten so viel Spaß gemacht, dass ich den eingeschlagenen Weg im Team gerne fortsetzen möchte. Daher freue mich auf die kommenden Aufgaben nach der Sommerpause“, wird Baum im Statement des FCA zitiert.

Ströll war gemeinsame Zukunft „klar“

„Nachdem wir in unseren Gesprächen festgestellt haben, dass Manuel für die Aufgabe als Cheftrainer weiterhin zur Verfügung steht und diesen Schritt gerne gehen möchte, war uns klar, dass wir dies umsetzen möchten. Manuel hat in den letzten Monaten als Cheftrainer auf allen Ebenen einen sehr guten Job gemacht, weswegen wir uns sehr freuen, dass der Weg auf dieser Position gemeinsam weitergeht“, so Ströll in der Mitteilung.

Neben Cheftrainer Baum werden auch Alexander Frankenberger, Frank Fröhling und Felix Kling als Co-Trainer sowie Benedikt Brust als Spiel- und Videoanalyst weiterhin in diesen Funktionen für den FCA tätig sein. Unter Baum gelangen dem FCA in 22 Spielen neun Siege und insgesamt 33 Punkte.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago