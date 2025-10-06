Baumann krank: Atubolu für DFB-Kader nachnominiert
Torwart Noah Atubolu vom SC Freiburg steht erstmals im Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.
Der 23-Jährige wurde am Montag von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und in Nordirland nachnominiert, da Oliver Baumann über Übelkeit klagt. Der Keeper von der TSG Hoffenheim wird aber vorerst nicht abreisen, es ist offen, ob er am Dienstag mit der Mannschaft trainieren kann.
Atubolu empfahl sich über Monate mit starken Leistungen in Freiburg und wurde im Sommer mit der U21 Vize-Europameister. Ex-Bundestrainer Joachim Löw hatte sich zuletzt öffentlich für eine Berufung des gebürtigen Freiburgers stark gemacht. In der Vorsaison stellte Atubolu mit 609 Minuten ohne Gegentor eine Vereinsbestmarke auf, seine fünf gehaltenen Elfmeter in Serie sind ein Rekord für die Bundesliga.
Am Freitag (20.45 Uhr) trifft die DFB-Auswahl in der Quali für die Endrunde 2026 in Sinsheim auf Luxemburg, drei Tage später steht Spiel vier in der Gruppe A in Belfast an (20.45 Uhr). Zwei Siege sind nach dem Fehlstart in der Slowakei (0:2) trotz des folgenden 3:1 gegen Nordirland Pflicht.
(SID) / Bild: Imago