Baumgartner-Doppelpack! Leipzig im Pokal mühelos weiter

RB Leipzig ist mit dem nächsten klaren Sieg ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Drei Tage nach dem 6:0-Erfolg in der Bundesliga beim FC Augsburg gewann der Pokalsieger von 2022 und 2023 bei Drittliga-Spitzenreiter Energie Cottbus ohne große Mühe mit 4:1 (3:0). Überschattet wurde der Erfolg von einem tragischen Todesfall eines RB-Fans.

Johan Bakayoko (13.), Doppel-Torschütze Christoph Baumgartner (28., 37.) und Ezechiel Banzuzi (59.) sorgten dafür, dass Cottbus erneut nicht über die zweite Runde hinauskam. Letztmals hatten die Lausitzer in der Saison 2010/11 im Achtelfinale gestanden. Damals endete die Pokalreise sogar erst im Halbfinale. Erik Engelhardt (86.) traf spät für Energie.

Baumgartner erzielte in der 28. Minute per Kopf das 2:0. Wenige Minuten später erhöhte er, von der Cottbuser Defensive nach einem Freistoß erneut vernachlässigt, auf 3:0. Zur Pause wurde für den Doppeltorschützen Xaver Schlager eingewechselt. Nicolas Seiwald spielte für Leipzig bis zur 72. Minute.

Leipzig-Spiel von Todesfall überschattet

In der Pause machte eine traurige Nachricht die Runde. Wie RB mitteilte, war es beim Zutritt zum Stadion ohne Fremdeinwirkung zu einem medizinischen Notfall gekommen. Der betroffene Leipzig-Fan sei im Klinikum verstorben.

Vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit hielt das gesamte Stadion gemeinsam eine Schweigeminute ab. Die Fans beider Lager stellten in der Folge aufgrund des tragischen Vorfalls vorübergehend den Support ein.

Ilzers Hoffenheimer scheitern nach Elfer-Krimi

Die von Christian Ilzer trainierte TSG Hoffenheim musste sich im Aufeinandertreffen zweier Bundesligisten beim FC St. Pauli dramatisch 7:8 im Elfmeterschießen beugen. Hauke Wahl brachte die Hamburger in der ersten Minute in Führung, Grischa Prömel (47.) glich für Hoffenheim aus.

In der Verlängerung ließ Andrej Kramaric die Ilzer-Truppe mit einem verwandelten Elfmeter (107.) vom Weiterkommen träumen, doch Mathias Pereira Lage rettete St. Pauli in Minute 122 doch noch ins Elfmeterschießen. In diesem vergab Kramaric als erster Schütze, kurz darauf auch Pereira Lage. Als 18. Schütze scheiterte Albian Hajdari an St. Pauli-Schlussmann Ben Voll.

Gladbach sendet Lebenszeichen

Borussia Mönchengladbach kann doch noch gewinnen. Das sieglose Schlusslicht der deutschen Bundesliga hat durch ein 3:1 (1:0) gegen Zweitligist Karlsruher SC mühevoll, aber verdient das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Der erste Sieg unter Trainer Eugen Polanski beschert den Fohlen ein wenig Selbstvertrauen für den anstehenden Abstiegskampf.

Shuto Machino (3.) mit seinem ersten Tor für die Borussia, Nico Elvedi (51.) und Haris Tabakovic (89.) sorgten vor 48.023 Zuschauern für den Heimsieg. Der KSC verschlief den Start beider Halbzeiten, durfte nach dem Treffer von Fabian Schleusener (59.) aber noch einmal hoffen.

Wagner und Augsburg weiter in der Krise

Sandro Wagner hat mit seinem FC Augsburg die nächste Blamage hinnehmen müssen. Drei Tage nach dem 0:6-Debakel in der Liga gegen RB Leipzig verlor der erneut indisponierte Bundesligist auch in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den Zweitliga-Vorletzten VfL Bochum mit 0:1 (0:1), der verdient ins Achtelfinale einzog.

Der Druck auf Wagner (37) steigt. Am Freitag müssen sich die angeschlagenen Augsburger gegen Borussia Dortmund erheblich steigern, um in der Liga nicht noch weiter abzustürzen. Mit sieben Punkten hinkt der FCA unter dem neuen Coach den hohen Erwartungen bisher klar hinterher.

Gerrit Holtmann gelang in der 39. Minute das Tor des Abends. Bochum, das zuletzt schon vier Punkte geholt hatte, kann viel Selbstvertrauen in den Abstiegskampf und die Wochen der Wahrheit mitnehmen.

