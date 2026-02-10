Baumgartner in Topform: Leipzig will Bayern im DFB-Pokal ärgern

Im DFB-Pokal kommt es am Mittwoch (um 20.45 Uhr live bei Sky – streame mit Sky X) zum Viertelfinalschlager in München zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig.

Dabei treffen mit FCB-Star Harry Kane (5 Tore) und Leipzigs ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner (4) die beiden treffsichersten Spieler des laufenden Bewerbs aufeinander. „Wir haben Spieler auf dem Platz, die den Bayern wehtun können“, sagte RB-Coach Ole Werner am Dienstag, wohl auch mit Blick auf Baumgartner.

Die Bayern gehen daheim als klare Favoriten in die Partie, haben sie doch die Duelle mit den Sachsen in der Bundesliga mit 6:0 und 5:1 für sich entschieden. „Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Im Pokal gewinnt man nicht jedes Spiel 4:0 oder 5:0. Es passiert immer etwas“, erklärte Trainer Vincent Kompany und warnte vor dem Gegner. „Sie haben die Flügelspieler und das Offensiv-Trio, das viele Tore macht. Es ist eine Mannschaft, die offensiv stark ist“, so der Belgier. „Wir haben gegen Leipzig immer auch gezeigt, was wir können. Das Spiel ist zu Hause, es ist ein Must-Spiel.“

ÖFB-Duell in München

Rechtzeitig fit für das Duell mit seinen Leipziger ÖFB-Mannschaftskollegen Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald ist Konrad Laimer. Österreichs Fußballer des Jahres gab nach überstandener Wadenverletzung am Wochenende in der Liga gegen Hoffenheim als Einwechselspieler sein Comeback. Baumgartner wiederum hat am Sonntag mit zwei Toren gegen Köln gute Form bewiesen, zwölf Mal hat der Niederösterreicher in dieser Saison bereits in Pflichtspielen für RB genetzt.

In München wird allerdings vor allem die Leipziger Defensivarbeit gefragt sein. „Wir brauchen ein sehr gutes und aggressives Verteidigen. Es wird nicht ausbleiben, dass wir auch einmal tiefer stehen, was sich nicht gut anfühlt. Da ist wichtig, dass wir gemeinsam verteidigen“, forderte Werner. Die 1:5-Pleite gegen die Bayern im Jänner habe gezeigt, „dass wir keinen offenen Schlagabtausch für uns entscheiden werden. Wir müssen bei unserer Idee bleiben und können nur aus einer guten Struktur heraus klare Angriffe fahren“, sagte der Coach.

Der Sieger gesellt sich zu den bereits feststehenden Halbfinalisten VfB Stuttgart (Titelverteidiger) und Bayer Leverkusen sowie zum Sieger aus Hertha BSC-SC Freiburg. Der letzte Cuptriumph des Rekordsiegers aus München ist übrigens schon sechs Jahre her, während Leipzig 2022 und 2023 in Berlin triumphierte.

(APA)

Bild: GEPA