Baumgartner sieht ÖFB-Team auf Härte und Bale vorbereitet

Christoph Baumgartner ist auf ein hartes Spiel eingestellt. Wales wird Österreichs Fußball-Nationalteam am Donnerstag (20.45 Uhr) im Halbfinale des WM-Play-offs in Cardiff nichts schenken. Der Hoffenheim-Legionär warnte aber nicht nur vor der mutmaßlich harten Gangart der Briten, sondern auch vor deren Ausnahmekönnern Gareth Bale und Aaron Ramsey – auch wenn diese bei ihren Clubs derzeit selten zum Einsatz kommen.

„Natürlich stechen zwei Namen hervor, zwei absolute Weltklasse-Spieler“, sagte Baumgartner am Montag im ÖFB-Teamcamp in Wien. Bale sei bei Real Madrid wie Ramsey bei den Glasgow Rangers derzeit zwar nicht erste Wahl. „Aber das sind Spieler, die haben so viel erreicht, die können schon den Schalter umlegen am Tag X, wenn es notwendig ist.“

Besonders Bale sei immer für entscheidende Aktionen gut, das wisse man nicht erst seit dem von ihm fast im Alleingang entschiedenen Champions-League-Finale 2018. „Der linke Fuß ist schon eine Fackel, wenn er da zum Abschluss kommt“, meinte Baumgartner. „Ich bin mir aber sehr sicher, dass wir gute Verteidiger haben, die ihn in Schach halten können.“ Von den Walisern, mit mehreren aktuellen und ehemaligen Spielern aus der englischen Premier League bestückt, erwartet der 22-Jährige eine Portion Körperlichkeit. „Sie sind eine gewisse Härte gewöhnt, es wird auch eine gute Stimmung sein in Wales. Aber viele von uns kennen solche Situationen.“

Baumgartner: „Bin zuversichtlich, dass wir das Spiel gewinnen“

Baumgartner hat in 17 Länderspielen bisher sechs Tore erzielt – sein bisher wichtigstes im entscheidenden EM-Gruppenspiel im Juni gegen die Ukraine (1:0). In Deutschland glänzte er zuletzt mit drei Toren in vier Ligaspielen. Sollte es in Cardiff zu einem Elfmeterschießen kommen und er auf dem Feld stehen, würde er als Schütze zur Verfügung stehen. „Bei der U21 habe ich zwar nicht die beste Elferquote gehabt, aber ich habe Selbstvertrauen und bin in guter Form“, betonte der Niederösterreicher. Das Spiel wolle man allerdings bereits davor entscheiden.

Baumgartner über Corona: „Es besteht nach wie vor ein Risiko“

(APA) / Bild: Imago