Baumgartner-Tor zu wenig: Leipzig verliert deutlich in Leverkusen

ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner hat trotz seines Tores die klare Niederlage von RB Leipzig bei Bayer Leverkusen nicht verhindern können. Die Sachsen verloren das Samstagabendspiel deutlich mit 1:4 gegen die Werkself.

Leverkusen ist indes im engen Kampf um die Königsklasse dank Dreierpacker Patrik Schick ein Statement gelungen und erstmals seit Mitte Januar wieder in die Top vier zurückgekehrt.

HIGHLIGHTS | Bayer Leverkusen – RB Leipzig | 32. Spieltag

Torjäger Schick (25., 76., 89.) und Nathan Tella (45.) trafen zum Sieg für die Rheinländer, die dank der besseren Tordifferenz am VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim (alle 58 Punkte) vorbeizogen und das Erreichen der Königsklasse wieder in der eigenen Hand haben.

Für RB war Baumgartner (80.) zum zwischenzeitlichen 1:3 erfolgreich. Am kommenden Spieltag reist Bayer zum direkten Duell nach Stuttgart. Leipzig verpasste zwar den sechsten Sieg in Folge, hat als Tabellendritter (62) aber weiterhin beste Karten, nach einem Jahr Abstinenz in Europas wichtigsten Klubwettbewerb zurückzukehren.

(SID)/Bild: Imago