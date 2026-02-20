Baumgartner verpasste Halfpipe-Quali – Goldfavorit gestürzt

Freeskier Sam Baumgartner hat den angepeilten Sprung ins Halfpipe-Finale bei den Olympischen Winterspielen in Livigno nach zwei Stürzen klar verpasst.

Der 28-jährige Oberösterreicher brachte seine beiden Läufe am Freitag nicht fehlerfrei zu Ende und belegte mit 24,50 Punkten den 23. Platz bei 25 Teilnehmern. Der neuseeländische Goldfavorit Finley Melville Ives stürzte schwer und blieb nach seinem zweiten Lauf minutenlang regungslos in der Halfpipe liegen.

Der 19-jährige Weltmeister und Weltcupführende klappte bei der Landung nach einem Trick unglücklich zusammen und schlug hart in der Eisröhre auf. Melville Ives wurde vom medizinischen Personal behandelt und nach fünf Minuten mit einer Trage unter dem Applaus der anwesenden Zuschauer weggefahren. Auch in seinem ersten Lauf war der X-Games-Sieger gestürzt, nachdem ihm in der Luft ein Ski abhanden gekommen war.

Baumgartner: Melville Ives geht es soweit gut

Baumgartner bekam den schweren Sturz seines Kollegen vor seinem zweiten Lauf mit. „Ich habe gleich weggeschaut. Das war auch ein bissl ein Dämpfer für die ganze Stimmung am Start“, erzählte er. Allerdings gab Baumgartner auch Entwarnung. „Was ich mitbekommen habe, geht es Finley soweit gut und es ist alles in Ordnung.“ Seine eigene Leistung bei seinem Olympia-Debüt bewertete er mit einem klassischen „Nicht genügend“. Es sei eine „riesengroße Enttäuschung und absolut nicht das, was ich mir erwartet und erhofft habe“, sagte er. „Es war einfach nicht gut genug.“

Die kanadische Freeskierin Cassie Sharpe befindet sich nach ihrem heftigen Sturz in der Frauen-Qualifikation tags zuvor in einem „stabilen Zustand“. Das teilte das Kanadische Olympische Komitee (COC) mit. Die 33-jährige Olympiasiegerin von 2018, die bei ihrem Sturz mit dem Kopf hart aufgeprallt war, danach aber mit beiden Armen winkte, werde vom medizinischen Personal des COC und von Freestyle Canada untersucht, hieß es weiter.

(APA) / Bild: GEPA