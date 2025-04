Bayer will „Klarheit“: Carro fordert Entscheidung von Alonso

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro fordert von Trainer Xabi Alonso eine zügige Zukunftsentscheidung. „Die Trainerposition ist für einen Verein sehr wichtig. Wir planen mit Xabi Alonso die Vorbereitung der nächsten Saison, wir planen auch den Kader und die Transfers. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir in den nächsten Wochen relativ schnell Klarheit haben“, sagte Carro am Rande der Laureus World Sports Awards in Madrid: „Das weiß Xabi.“

Carro sei sich dabei „sicher, dass wir in den nächsten zwei, drei, vier Wochen Klarheit haben werden.“ Meistertrainer Alonso hatte ein Treuebekenntnis über den Sommer hinaus vermieden, der Spanier wird mit einem Wechsel zu Weltklub Real Madrid in Verbindung gebracht.

Alonso-Verbleib „50:50“

„Mein Bauchgefühl sagt mir 50:50“, sagte Carro gegenüber Sky: „Wir werden nicht bis zum Saisonende warten. Wir müssen uns vorher entscheiden, denn das hat weitere Konsequenzen für die Kaderplanung und -vorbereitung. Deshalb sind sich Xabi und wir bewusst: Diese Entscheidung lässt sich nicht mehr lange hinauszögern – sie muss relativ bald getroffen werden.“

In Bezug auf den umworbenen Ausnahmekönner Florian Wirtz betonte Carro einmal mehr: „Ich rechne damit, dass er bleibt.“ Es gebe „kein Angebot“ vom FC Bayern, dem Carro eine „Show“ vorwarf: „Die erzählen so viel, eigentlich gehört sich das nicht.“ Wirtz hat beim Werksklub noch einen Vertrag bis 2027.

Generell rechnet der Klubboss mit einem „kleineren bis mittleren Umbruch“ bei den Rheinländern, denen angesichts von acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern München in der Bundesliga eine Saison ohne Titel droht.

(SID)/Bild: Imago