Bayern-Abwehrspieler fällt erneut aus

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München muss vorerst auf Josip Stanisic verzichten. Der Kroate erlitt im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg (8:1) eine Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk.

Das teilten die Münchner am Montag mit, eine Angabe zur Ausfallzeit machte der Klub nicht.

Der Abwehrspieler, der im Herbst 2025 bereits über einen Monat aufgrund einer Innenbandverletzung ausgefallen war, hatte sich am Sonntag in der Schlussphase verletzt. Stanisic verließ das Feld in der Nachspielzeit, weil die Münchner ihr Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatten, mussten sie die Partie mit neun Feldspielern zu Ende bringen.

