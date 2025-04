Bayern bei Inter unter Zugzwang – Real vor CL-Aus

Der FC Bayern München und Real Madrid stehen am Mittwoch in der Champions League unter Zugzwang.

Die Münchner müssen in ihrem Viertelfinal-Rückspiel bei Inter Mailand ein 1:2 aufholen. Titelverteidiger Real ist gegen Arsenal (ab 20 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky X live streamen) sogar mit einem 0:3-Defizit konfrontiert. Die Madrilenen beschwören dabei vor Heimpublikum einmal mehr eine „Remontada“, eines ihrer gefürchteten Comebacks.

Auf die Bayern und Coach Vincent Kompany wartet in Mailand eine knifflige Aufgabe. Inter hat in dieser Saison von elf CL-Partien nur eine verloren (0:1 in Leverkusen), die letzten fünf wurden allesamt gewonnen. Im San Siro ist der Serie-A-Leader zudem in der Königsklasse seit 14 Spielen ungeschlagen (12 Siege, 2 Remis). Beim deutschen Rekordmeister gab man sich dennoch optimistisch, einen weiteren Schritt Richtung „Finale dahoam“ machen zu können. „Es ist nicht so, dass wir ein Wunder brauchen. Wir müssen ein Spiel gewinnen“, sagte Joshua Kimmich. „Jeder in der Kabine ist davon überzeugt, dass wir in Mailand gewinnen können.“

Wer ersetzt Musiala bei Bayern?

Allerdings schmerzt der Ausfall des verletzten Jamal Musiala sehr, der Offensivstar hatte schon beim 1:2 in München an allen Ecken und Enden des Bayern-Spiels gefehlt. Im Hinspiel wurde Musiala von Raphael Guerreiro ersetzt, in Mailand könnte wie schon zuletzt in der Liga gegen Dortmund Thomas Müller diese Aufgabe übernehmen. „Ich habe natürlich versucht, mich anzubieten mit einem guten Spiel“, sagte der 35-jährige Müller, der vor seinem 163. Einsatz in der Champions League steht. Er könnte mit Superstar Lionel Messi gleichziehen. Mehr Spiele haben bisher nur Cristiano Ronaldo (183) und Iker Casillas (177) absolviert.

ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer dürfte wieder als Rechtsverteidiger in der Startelf ohne Einser-Keeper Manuel Neuer stehen, während bei Inter Marko Arnautovic wohl zunächst wieder auf der Bank Platz nehmen wird. Bei den Mailändern stellte man sich auf einen Abnützungskampf ein. „Wir wissen um die Stärke der Bayern, wir werden leiden müssen“, sagte Coach Simone Inzaghi am Dienstag. „Unser Ziel ist es, die Leistung von München zu wiederholen.“ Man sei aber auf alle Szenarien vorbereitet, so Inzaghi, auch auf ein Elfmeterschießen. „Wir haben das natürlich geübt.“

Real setzt auf Heimvorteil und Comeback-Fähigkeiten

In Madrid wird unterdessen zur Aufholjagd geblasen. „Wir brauchen Spieler, die zweihundert Prozent geben, und wir brauchen Fans, die alles geben und die genauso daran glauben wie wir“, erklärte Mittelfeldspieler Dani Ceballos, der nach einer Muskelverletzung wieder einsatzfähig ist. „Am Mittwoch werden wir eine unglaubliche Atmosphäre im Bernabéu haben, um ein sehr kompliziertes Ergebnis zu ändern.“ Dass Real große Comeback-Qualitäten besitzt, beweisen die „Blancos“ Jahr für Jahr in Europas Königsklasse. Das Ergebnis ist der Rekord von 15 Titeln.

Gegen Arsenal will man diese Geschichte fortsetzen. Ein Ausscheiden wäre ein Rückschlag für Real, das derzeit noch Chancen aufs Triple hat. Ceballos und Aurélien Tchouaméni stehen Trainer Carlo Ancelotti wieder zur Verfügung. Dafür muss er auf Eduardo Camavinga, der in London mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist, verzichten. David Alaba hatte im Hinspiel als Linksverteidiger agiert, in der Liga saß der ÖFB-Teamkapitän am Sonntag gegen Alaves (1:0) auf der Bank.

Arsenal hat im Europacup noch nie einen Drei-Tore-Polster aus dem Hinspiel aus der Hand gegeben. Das Team von Coach Mikel Arteta, der um die angeschlagenen Thomas Partey und Jorginho bangt, tritt im Estadio Santiago Bernabéu dennoch mit viel Respekt an. „Es ist noch nicht vorbei. Das Schwierigste liegt noch vor uns“, sagte Innenverteidiger Jakub Kiwior. Auf den Polen wird an der Seite von William Saliba in den Personen von Kylian Mbappé, Vinicius Jr. und Co. viel Arbeit zukommen. „Es ist wichtig, dass wir ruhig bleiben“, betonte Kiwior.

(APA)

Bild: Imago