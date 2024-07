Bayern bestätigen: Ito fällt mehrere Wochen aus

Schlechte Nachrichten für alle Bayern-Fans: Neuzugang Hiroki Ito musste beim Testspiel gegen den 1. FC Düren verletzungsbedingt den Platz verlassen und wird für einige Zeit ausfallen.

Neuzugang Hiroki Ito ist bei seinem Startelf-Debüt für den FC Bayern verletzt ausgewechselt worden. Der japanische Nationalspieler humpelte im Test beim 1. FC Düren (1:1) gestützt von Betreuern nach nur 20 Minuten vom Feld. Für den 25-Jährigen kam der 18 Jahre alte Spanier Adam Aznou auf der Feld.

„Leider hat uns das Verletzungspech erwischt. Jetzt ist der Mittelfuß wahrscheinlich gebrochen – fällt damit einige Zeit aus“, sagte Sportvorstand Max Eberl noch kurz nach dem Spiel zur Verletzung Itos.

Ito bricht sich Mittelfuß

Später am Abend bestätigten die Bayern auf ihren Kanälen die Befürchtungen des Klub-Boss. „Das ist natürlich sehr bitter. Wir werden Hiroki optimal unterstützen, damit er so schnell wie möglich wieder topfit auf dem Platz steht“, wird Eberl in der FCB-Mitteilung zitiert. Der Abwehrspieler wird voraussichtlich zwei bis drei Monate ausfallen.

Ob dieser Ausfall weitere Bayern-Aktivitäten auf dem Transfermarkt bedeute, ließ der Klubs-Boss in der Medienrunde nach dem Testspiel offen.

Ito war im Sommer vom deutschen Vizemeister VfB Stuttgart nach München gewechselt, beim Rekordmeister erhielt er einen Vertrag bis Sommer 2028. Nach Sky-Informationen hatte der FCB die Ausstiegsklausel des Innenverteidigers in Höhe von rund 30 Millionen Euro gezogen.

(SID/skysport.de) / Bild: Imago