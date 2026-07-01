Bayern bestreitet Topspiel zu Bundesliga-Saisonauftakt

Der deutsche Rekordmeister und Doublesieger FC Bayern München trifft zum Auftakt der neuen Ligasaison auf den VfB Stuttgart.

Das hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) einen Tag vor Veröffentlichung der kompletten Spielpläne bekanntgegeben.

Der FC Bayern eröffnet die Saison 2026/27 in der Deutschen Bundesliga am 28. August mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Anstoß in der Allianz Arena ist um 20:30 Uhr (live auf Sky Sport – streame das Spiel mit Sky X live).

Bayern in letzten Duellen gegen Stuttgart erfolgreich

Drei Monate und fünf Tage nach dem DFB-Pokalfinale, das die Münchner durch drei Tore von Harry Kane 3:0 gegen die Schwaben gewannen, treffen beide Vereine im Traditionsduell erneut aufeinander.

In der vergangenen Bundesligasaison hatten die Bayern ihr Heimspiel gegen den VfB mit 4:2 für sich entschieden.

Kompletter Spielplan der Deutschen Bundesliga erscheint am 2. Juli

Am Montag waren bereits die Termine für die Derbys zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 veröffentlicht worden, am Dienstag wurde der Auftaktgegner von Aufsteiger SV Elversberg verkündet.

Der gesamte Spielplan erscheint am Donnerstag (2. Juli). Das Eröffnungsspiel der 2. Liga bestreiten der VfL Bochum und Hertha BSC.