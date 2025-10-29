Bayern München bricht Europa-Rekord

In der zuletzt regelmäßig tückischen zweiten Runde des DFB-Pokals setzte sich der Rekordsieger auch dank eines Doppelpacks von Stürmerstar Harry Kane mit 4:1 (2:1) beim aufmüpfigen 1. FC Köln durch. Das Team von Vincent Kompany hat den ersten Pokalsieg seit 2020 damit fest im Blick.

Nach der Kölner Führung durch Stürmer Ragnar Ache (31.) hatte zwischenzeitlich das vierte Zweitrunden-Aus der Bayern in fünf Jahren gedroht. Doch noch in der kniffligen ersten Halbzeit brachten Luis Díaz (36.) und Harry Kane (38.) den 20-maligen Titelträger auf Kurs. Dabei profitierten die Bayern auch vom nicht eingesetzten Videobeweis. Díaz hatte beim Ausgleich einen Meter im Abseits gestanden. Nach der Pause räumten Kane (64.) und Michael Olise (72.) alle Zweifel am Weiterkommen aus.

“Die haben Hunger, die wollen mehr“ – Kompany über Start-Rekord



Für die bislang makellosen Bayern war es seit Saisonbeginn der 14. Erfolg in Serie. Damit hat München die AC Mailand (13 Siege, 1992/93) abgelöst und einen Startrekord in Europas Topligen aufgestellt. Kompany verriet nach dem Spiel am Sky Sport Mikrofon, dass er „gar nicht so viel auf diese Rekorde“ schaue. Der Belgier erklärte aber gleichzeitig, woran die derzeitige Erfolgsserie der Münchner festzumachen ist: „Die Rekorde kommen, wenn wir mit der Mentalität antreten, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist die Qualität. Die Jungs sind fit und man sieht viele Automatismen. Sie haben Hunger und wollen mehr! Das hilft uns im Moment.“

„Sehr viel Hunger auf diesen Pokal“ habe sein Team, hatte Kompany bereits vor dem Duell angekündigt. Den Titelwunsch „haben nicht nur die Fans, er wird bei uns gelebt“, betonte er. Auch Kölns Trainer Lukas Kwasniok erkannte: „Sie wollen unbedingt das Triple holen.“ Gegen die Bayern sei es „immer schwierig“, aktuell jedoch „so gut wie unmöglich“, prophezeite der 44-Jährige und forderte daher „Eier in der Buxe“.

Beitragsbild: Imago