Bayern-Einspruch hat Erfolg: Díaz-Sperre verkürzt

Bayern München hat mit seinem Einspruch gegen die harte Sperre für Stürmer Luis Díaz in der Champions League Erfolg gehabt.

Die UEFA reduzierte die Strafe von drei auf zwei Spiele. Damit muss der 28-Jährige nur noch im Heimspiel gegen Sporting Lissabon am Dienstag zuschauen, gegen Union Saint-Gilloise (21. Januar) kann er wieder mitwirken.

Díaz hatte am 4. November im Spiel bei Paris Saint-Germain (2:1) nach einem Foul an Achraf Hakimi die Rote Karte gesehen, zuvor hatte er beide Tore für den Rekordmeister erzielt.

Die Bayern, die zunächst von einer Pause für nur ein Spiel ausgegangen waren, waren nach dem ersten Urteil in Berufung gegangen. Sportvorstand Max Eberl hatte sich eher geringe Chancen ausgerechnet. „Ich bin nicht so blauäugig und sage, dass es nur ein Spiel wird. Wenn wir ein Spiel weniger bekämen, dann wäre das fantastisch“, hatte er zuletzt gesagt. Nun hatte der Einspruch doch Erfolg.

