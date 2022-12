Bayern-Frauen schaffen Einzug ins CL-Viertelfinale

Bayern Münchens Fußballerinnen haben den Einzug ins Viertelfinale der Champions League geschafft.

Eine Woche nach dem Sieg gegen Titelanwärter FC Barcelona gewannen die deutschen Vizemeisterinnen mit Österreichs Teamspielerin Sarah Zadrazil am Donnerstag auch in Schweden gegen den FC Rosengård mit 4:0. Die Brasilianerin Tainara (38.) köpfelte Bayern in Führung, Sydney Lohmann (66.), Georgia Stanway (73.) und Julia Landenberger (90.) legten nach der Pause nach.

Da Barcelona danach Benfica Lissabon mit 6:2 abfertigte, sind die Spanierinnen wie die Münchnerinnen aus den ersten zwei Plätzen der Gruppe nicht mehr zu verdrängen. In der vergangenen Saison waren die Bayern-Frauen im Viertelfinale an Paris Saint-Germain gescheitert, zuvor im Halbfinale an Chelsea.

Arsenal trotz Niederlage fix weiter

Arsenal mit Torfrau Manuela Zinsberger und Rechtsverteidigerin Laura Wienroither unterlag daheim gegen Olympique Lyon mit 0:1.

Ein Eigentor von Frida Maanum (45.+1) bescherte den Französinnen den Sieg, bei den Engländerinnen verletzte sich die Niederländerin Vivianne Miedema offenbar schwer am Knie. Arsenal bleibt in der Gruppe punktegleich mit Lyon und zwei Zähler vor Juventus Turin dennoch Erster, der Aufstieg ins Viertelfinale ist bereits fix.

