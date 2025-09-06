Bayern-Frauen siegen vor Rekordkulisse

Rekordbesuch und ein Doppelschlag: Der FC Bayern hat zum Auftakt der deutschen Frauen-Fußball-Meisterschaft vor der Bundesliga-Rekordkulisse von 57.762 Zuschauern in München Bayer Leverkusen mit 2:0 besiegt.

In der Allianz-Arena sicherten Vanessa Gilles per Kopf (76.) und Klara Bühl (77.) dem Titelverteidiger drei Punkte. Bei den Bayern spielte ÖFB-Legionärin und Kapitänin Sarah Zadrazil durch, Katharina Naschenweng erlebte den Erfolg von der Bank aus.

Bei Leverkusen stand ÖFB-Teamspielerin Claudia Wenger in der Startelf, Valentina Mädl wurde im Finish eingewechselt (81.). Die bisherige Bestmarke in der deutschen Frauen-Liga hatte zuvor 38.365 Zuschauern (Köln-Frankfurt, 2023) betragen. Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen hatten im März 57.000 Fans besucht, auch diese Bestmarke wurde übertroffen. International liegt der Liga-Rekord bei 60.739 Besuchern (Atletico-Barcelona, 2019).

Bei der 0:2-Heimniederlage des 1. FC Köln am Samstag gegen RB Leipzig flog aufseiten der Gastgeberinnen ÖFB-Teamspielerin Celina Degen nach 57 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. Kölns Kapitänin Laura Feiersinger spielte ebenso durch wie Annabel Schasching bei den Leipzigerinnen.

(APA)/Bild: Imago