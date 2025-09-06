Bayern-Frauen siegen vor Rekordkulisse
Rekordbesuch und ein Doppelschlag: Der FC Bayern hat zum Auftakt der deutschen Frauen-Fußball-Meisterschaft vor der Bundesliga-Rekordkulisse von 57.762 Zuschauern in München Bayer Leverkusen mit 2:0 besiegt.
In der Allianz-Arena sicherten Vanessa Gilles per Kopf (76.) und Klara Bühl (77.) dem Titelverteidiger drei Punkte. Bei den Bayern spielte ÖFB-Legionärin und Kapitänin Sarah Zadrazil durch, Katharina Naschenweng erlebte den Erfolg von der Bank aus.
Bei Leverkusen stand ÖFB-Teamspielerin Claudia Wenger in der Startelf, Valentina Mädl wurde im Finish eingewechselt (81.). Die bisherige Bestmarke in der deutschen Frauen-Liga hatte zuvor 38.365 Zuschauern (Köln-Frankfurt, 2023) betragen. Das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen hatten im März 57.000 Fans besucht, auch diese Bestmarke wurde übertroffen. International liegt der Liga-Rekord bei 60.739 Besuchern (Atletico-Barcelona, 2019).
Bei der 0:2-Heimniederlage des 1. FC Köln am Samstag gegen RB Leipzig flog aufseiten der Gastgeberinnen ÖFB-Teamspielerin Celina Degen nach 57 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. Kölns Kapitänin Laura Feiersinger spielte ebenso durch wie Annabel Schasching bei den Leipzigerinnen.
Aktuelle Frauen-Fußball Videos
Bacha angefressen: „Sie haben es nicht verdient, im Halbfinale zu stehen“
„Es fehlt nicht mehr viel“ || Zadrazil im Interview über CL-Ziel
Neulengbach-Präsidentin Ochsenknecht: „Hätte gern gehabt, dass Österreich gewinnt“
Gwinn nach Sieg gegen ÖFB: „Macht mich sehr stolz“
DFB-Torschützin Cerci: „Mit Selbstbewusstsein spielt man anders auf“
ÖFB-Kapitänin Zadrazil: „Haben einen höheren Anspruch an uns selbst“
Schriebl nach Klatsche gegen Deutschland: „Denkbar schlecht ins Spiel gestartet“
Vienna-Trainer Dobrounig: „Waren dem 2:1 deutlich näher!“
Kenesei über rote Karte: „Kuriose Situation“
Kappenberger: „Haben uns mehr vorgenommen“
(APA)/Bild: Imago