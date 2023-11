Bayern-Frauen verspielen CL-Auftaktsieg

Der FC Bayern mit Sarah Zadrazil und Katharina Naschenweng hat sich zum Auftakt der Frauen-Champions League gegen die AS Roma mit Laura Feiersinger mit einem 2:2 begnügen müssen. Die Münchnerinnen verspielten vor 2.500 Zuschauern im Bayern-Campus am Mittwoch eine 2:0-Führung, den Ausgleich kassierten sie in der Nachspielzeit. Naschenweng schoss kurz vor Pause wuchtig aufs Tor der Römerinnen, der abgefälschte Ball flog zum 2:0 ins Netz. Der Treffer wurde als Eigentor gewertet.

Am 23. November reisen die Münchnerinnen zu Paris Saint-Germain, die Roma trifft auf Ajax Amsterdam. Die beiden erstplatzierten Teams ziehen ins Viertelfinale ein, das die Bayern in den vergangenen fünf Spielzeiten stets erreicht haben.

