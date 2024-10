Bayern geben Entwarnung bei Kane

Bayern München muss keinen langfristigen Ausfall seines Star-Stürmers Harry Kane fürchten. „Die Untersuchung durch die Ärzte der englischen Fußball-Nationalmannschaft hat ergeben, dass bei Harry Kane keine strukturelle Verletzung vorliegt“, teilte der deutsche Rekordmeister am Montag mit. Kane werde somit für die anstehenden Länderspiele bei der Nationalmannschaft bleiben.

Beim wilden 3:3 der Bayern bei Eintracht Frankfurt am Sonntag war Kane angeschlagen ausgewechselt worden. Dennoch trat der 31-Jährige die Reise zur Nationalmannschaft an, um dort eingehend untersucht zu werden.

Derweil blieben Innenverteidiger Dayot Upamecano und Stürmer Mathys Tel in München. Upamecano sagte für die Länderspiele der französischen Nationalmannschaft wegen einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel ab. Tel werde wegen Schulterbeschwerden nicht zur französischen U21 reisen, hieß es in einer Mitteilung der Bayern.

Ob Upamecano oder Tel nach der Länderspielpause auch den Bayern fehlen werden, ist offen – von Vereinsseite war vorerst von einer „Vorsichtsmaßnahme“ die Rede. Während Tel in der laufenden Saison meist nur als Joker zum Einsatz kam, war Upamecano im Abwehrzentrum der Münchner bislang erste Wahl und stand bei allen Pflichtspielen in der Startelf.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps nominierte für die Nations-League-Spiele gegen Israel am Donnerstag in Budapest und gegen Belgien am folgenden Montag in Brüssel Loic Bade vom FC Sevilla nach.

(SID) / Artikelbild: Imago