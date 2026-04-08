„Bayern hält Real am Rande des Abgrunds am Leben“: Die Pressestimmen zum Giganten-Duell

Der FC Bayern siegt im Bernabeu, aber die Presse hat Real noch nicht ganz aufgegeben. Hauptgrund ist der Anschlusstreffer von Kylian Mbappe.

SPANIEN

Marca: „Mbappe schenkt Real Madrid einen Hoffnungsschimmer gegen eine Klasse-Mannschaft. In München ist ein Wunder nötig. Real Madrid hat es schon einmal geschafft. Und wir sprechen hier von Europa. Alles ist möglich.“

AS: „Hoffnungsvolles Ende eines schlechten Tages. Eine Stunde lang war Real Madrid dem überragenden FC Bayern München hilflos ausgeliefert, kämpfte sich am Ende zurück, hätte beinahe noch ein Unentschieden geholt und ist vor dem Rückspiel in München weiterhin im Rennen. Neuer zeigte eine heldenhafte Leistung.“

El Mundo Deportivo: „Bayern München stürmt das Santiago Bernabeu und ist auf Kurs, das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Real Madrid muss erneut eine seiner typischen Aufholjagden hinlegen, um in der Champions League im Rennen zu bleiben. Die Deutschen waren überlegen, konnten aber auch nicht ganz ihre Rolle als klarer Favorit auf den Titel unter Beweis stellen. Real Madrid hingegen tat, was es konnte und was es kann: laufen und Vinicius und Mbappe suchen. Allein damit nimmt es eine Niederlage mit nach München, die es ihm erlaubt, weiter zu träumen.“

Sport: „Der FC Bayern hält Real Madrid am Rande des Abgrunds am Leben. Die deutsche Mannschaft setzte sich im Bernabéu dank der Tore von Luis Díaz und Kane durch, Mbappe glich aus – der einzige Treffer gegen die Glanzleistung von Neuer.“

ENGLAND

The Guardian: „Eine weitere wilde Nacht im Santiago Bernabéu schien erneut auf ein kaum zu glaubendes Ende hinauszulaufen, auf eines dieser verrückten Comebacks, doch am Ende hielt Bayern München stand und sorgte stattdessen für die Aussicht auf ein ganz besonderes Rückspiel. Ein Tor von Kylian Mbappé leitete eine Wiederauferstehung ein, eine Rebellion, die ein Unentschieden greifbar erscheinen ließ. Doch da war Bayerns 40-jähriger Torwart Manuel Neuer, der Madrid gerade noch in Schach hielt.“

The Athletic: „Vincent Kompany und seine Spieler verließen den Rasen im Bernabéu in Feierlaune, dass sie am Ende teilweise sogar frustriert gewesen sein dürften, nur mit einem Ein-Tor-Vorsprung nach Bayern zurückzukehren, sagt alles darüber, wie gut sie gespielt haben – bis zu einem gewissen Punkt. Madrid musste einige bittere Momente über sich ergehen lassen. Nächste Woche im Rückspiel werden sie sich auf mehr davon gefasst machen müssen. Doch aus diesem Duell sind sie noch längst nicht raus.“

HIGHLIGHTS | Real Madrid – FC Bayern München | Viertelfinal-Hinspiel



ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Bayern gewinnt die erste Runde, doch Mbappé hält alles offen. Die Bayern dominierten lange im Bernabéu, ließen die Madrilenen leiden und zeigten himmlischen Fußball. Doch sie gewannen nur 2:1 aus. Was die Madridistas als halb voll empfanden, ist für die Bayern sicherlich halb leer. Sie verdanken dem brillanten 40-jährigen Manuel Neuer einen weiteren Saisonsieg und bedauern einige vergebene Chancen in der Schlussphase.“

(SID)

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