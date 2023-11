Bayern heute schon durch? Diese CL-Entscheidungen können fallen

Nach RB Leipzig kann sich heute Abend auch der FC Bayern für das Achtelfinale der Champions League qualifizieren. Union Berlin hingegen droht nicht nur die 13. Pflichtspielniederlage in Folge sondern auch das Vorrunden-Aus. Der vierte Spieltag der Champions League ist in vollem Gange. Und auch am heutigen Mittwoch könnten bereits Entscheidungen fallen.

Bucht das zweite deutsche Team nach RB Leipzig das Achtelfinalticket? Besiegelt Union Berlin das Vorrunden-Aus? Hier gibt es den Überblick zu den Gruppen A, B, C und D mit den möglichen Entscheidungen.

Gruppe A: FC Bayern will Achtelfinalticket lösen

Sollte der FC Bayern seine Partie gegen Galatasaray gewinnen, hätten die Münchner auf jeden Fall den dritten Platz sicher. Aber auch das Achtelfinalticket ist bereits möglich, wenn zeitgleich Manchester United maximal einen Punkt beim FC Kopenhagen holt.

Gruppe B: Arsenal kann K.o.-Runde klarmachen

Arsenal könnte ebenfalls am 4. Spieltag den Achtelfinaleinzug perfekt machen. Dafür müssten die Engländer gegen Sevilla gewinnen – bei einer gleichzeitigen Heimniederlage der PSV gegen RC Lens.

Gruppe C: Real vor Weiterkommen – Union vor Aus

Für Union Berlin könnte es heute ein ganz bitterer Abend werden. Eine Niederlage bei der SSC Neapel und die Hauptstädter würden nicht nur die 13. Pflichtspielniederlage in Folge kassieren, sondern auch nach der Vorrunde der Champions League ausscheiden. Im zweiten Spiel der Gruppe C kann derweil Real Madrid mit einem Erfolg über Braga den Einzug in die K.o.-Runde klarmachen.

Gruppe D: Inter und Sociedad im Gleichschritt weiter?

Zu guter Letzt haben Inter und Real Sociedad in der Gruppe D die Möglichkeit, jeweils bei einem eigenen Sieg das Weiterkommen zu sichern. Während es die Italiener mit RB Salzburg zu tun bekommen, treffen die Spanier auf Benfica. Letzteres Team würde mit einer Niederlage bei Real Sociedad aus der Königsklasse ausscheiden. Sollte das der Fall sein und Inter gewinnt gegen Salzburg, dann wären auch die Österreicher raus aus dem Wettbewerb.

(Sky Sports DE)/ Bild: Imago