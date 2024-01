Bayern in der Pole! Freund verhandelt um Toptalent

Nach Sky Informationen befindet sich der FC Bayern im Rennen um das schwedische Supertalent Jonah Kusi-Asare in der Pole Position.

Viele Top-Klubs sind dran, die Bayern haben aktuell aber die besten Karten, um das 16-jährige Sturmjuwel in die Bundesliga zu lotsen. „Der Mittelstürmer war 2022 auch schon zweimal beim Probetraining in München und hat sich dort sehr wohl gefühlt“, betonte Sky Reporter und Bayern-Insider Kerry Hau am Freitagabend bei Transfer Update – die Show. „Unsere klare Info: Der Spieler und seine Familie favorisieren die Bayern.“

Erstes Angebot abgelehnt

FCB-Sportdirektor Christoph Freund führt aktuell die Verhandlungen mit AIK Solna. Das erste Angebot von rund vier Millionen Euro ist allerdings abgelehnt worden. Die Gespräche gehen weiter. Sein Vertrag ist noch bis 2026 gültig.

Kusi-Asare gehört europaweit zu den vielversprechendsten Talenten des Jahrgangs 2007, ist technisch stark und schnell. Intern wird er mit Joshua Zirkzee verglichen. Der 16-Jährige durfte auch schon viermal bei den Profis ran. Weitere Einsätze werden folgen. „Das Gesamtpaket ist extrem spannend“, sagte Sky Reporter Hau abschließend.

(skysport.de) / Bild: Imago