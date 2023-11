Bayern kann gegen Galatasaray CL-Achtelfinalticket lösen

Vier Tage nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg über Borussia Dortmund kann Bayern München am Mittwoch (um 21 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) im Heimspiel gegen Galatasaray Istanbul den Achtelfinaleinzug in der Champions League perfekt machen. „Das wäre eine riesengroße Bestätigung“, sagte Trainer Thomas Tuchel zu einem möglichen Weiterkommen schon am vierten von sechs Spieltagen. Die Bayern führen Gruppe A nach drei Siegen mit neun Punkten klar vor dem Tabellenzweiten aus Istanbul (4 Zähler) an.

Tuchel ließ keinen Zweifel daran, dass der in der deutschen Liga gesperrte Joshua Kimmich wieder in der Startelf zu finden sein werde – wohl zuungunsten von ÖFB-Teamkicker Konrad Laimer. „Jo ist Stammspieler und Fixpunkt in meiner Mannschaft. Er wird auflaufen“, sagte Tuchel, dessen Team beim 3:1-Sieg im Hinspiel lange Probleme hatte. Kapitän Manuel Neuer wird erstmals nach seinem Beinbruch im Dezember 2022 wieder in der Königsklasse im Tor stehen und soll helfen, die Rekordserien von 16 Gruppenphasen-Siegen in Folge bzw. 37 Gruppenphasen-Spielen ohne Niederlage en suite auszubauen.

In Gruppe B kann Arsenal mit einem Heimsieg über den FC Sevilla bereits einen großen Schritt Richtung Achtelfinale tun. Die Engländer (6 Punkte) wären mit einem Sieg gegen die Spanier (2) fix weiter, wenn Lens (5) mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso zeitgleich (beide 21.00) PSV Eindhoven (2) schlägt. Auch die Franzosen gingen dann mit besten Karten in die letzten beiden Partien.

Arsenal muss das jüngste 0:1 gegen Newcastle, die erste Saisonniederlage in der Premier League, verdauen. Das entscheidende Tor hatte nach minutenlanger Prüfung durch den VAR Bestand, Arteta reagierte danach emotional. „Es ist peinlich, es ist eine Schande“, erklärte der Spanier. Am Mittwoch gibt es Gelegenheit, in die Erfolgsspur zurückzukehren. „Wenn du den Sack zumachen kannst, dann tu es“, lautet Artetas Motto.

In Gruppe C verteidigt Leader Real Madrid (9 Punkte) mit ÖFB-Teamstar David Alaba zuhause gegen Sporting Braga (3) seine makellose Bilanz. Gelingt gegen die Portugiesen, die das Hinspiel 1:2 verloren, ein Sieg, ist der Truppe von Trainer Carlo Ancelotti das Achtelfinalticket nicht mehr zu nehmen. Als klarer Favorit geht auch SSC Napoli (6) ins Heimspiel gegen das punktelose Schlusslicht Union Berlin. Die Deutschen von Christopher Trimmel trotzen ihrer Unform von zwölf Pflichtspielniederlagen en suite (Torverhältnis 5:26) und müssen zumindest punkten, um im Aufstiegsrennen zu bleiben.

Beim Kultclub aus Berlins Osten macht sich langsam Ratlosigkeit breit. „Wir versuchen, wir trainieren, wir machen, wir tun. Am Ende ist die Situation aktuell so, dass wir nicht gut genug sind“, sagte Trimmel. Der Anhang steht trotz der miserablen Form nach wie vor hinter der Mannschaft. „Aber wir müssen schon schauen, dass wir irgendwann die Kurve kriegen“, erklärte der Burgenländer.

