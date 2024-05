Bayern mit Zadrazil und Naschenweng zum sechsten Mal Meister

Die Fußballerinnen des FC Bayern München sind vorzeitig zum sechsten Mal deutscher Meister. Durch das 2:1 am Samstag bei Bayer Leverkusen ist das Team der Österreicherinnen Sarah Zadrazil und Katharina Naschenweng in den letzten beiden Spielen nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Die Münchnerinnen, die damit ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigten, können weiter wie 2015 eine Saison ohne Niederlage schaffen.

Saisonübergreifend sind sie in 37 Liga-Spielen seit dem 1:2 bei Dauer-Rivale VfL Wolfsburg am 23. Oktober 2022 ungeschlagen. Der VfL ist auch am Donnerstag beim Pokalfinale in Köln der Gegner. Beim Sieg in Leverkusen spielte Zadrazil durch, Naschenweng wurde in der 71. Minute ausgetauscht.

(APA)/Bild: Imago