Bayern patzt im „Nord-Süd-Gipfel“ gegen HSV

Der FC Bayern patzt erneut – und die Verfolger frohlocken: Das Münchner Starensemble hat eine Woche nach der ersten Saisonniederlage überraschend auch beim Hamburger SV Punkte liegen lassen.

Der FCB kam an früherer Wirkungsstelle von Coach Vincent Kompany am Samstagabend nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Borussia Dortmund kann damit am Sonntag mit einem Sieg gegen Schlusslicht 1. FC Heidenheim auf sechs Punkte an den Tabellenführer heranrücken.

Harry Kane (42.) und Luis Diaz (46.) drehten nach Rückstand durch einen Foulelfmeter von Fabio Vieira (34.) die Partie für die Münchner, die dann noch den Ausgleich von Toptalent Luka Vuskovic hinnehmen mussten (53.). Damit gelang es dem Meister nicht, das 1:2 gegen Augsburg vom vergangenen Samstag gänzlich abzuschütteln. Die erste Reaktion hatten die Münchner zwar in der Woche in der Champions League beim 2:1-Sieg in Eindhoven gezeigt – in der deutschen Eliteklasse geht ihnen derzeit aber die gewohnte Souveränität ab.

Die Hamburger jubelten dagegen über einen nicht wirklich eingeplanten, aber wertvollen Punkt im Abstiegskampf. Zudem verhinderten die „Rothosen“ um Trainer Merlin Polzin die zehnte Pflichtspiel-Pleite in Serie gegen die Bayern in dem einst „Nord-Süd-Gipfel“ genannten Duell.

(SID)/Bild: Imago