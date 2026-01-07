Bayern-Pläne: Mega-Vertrag für Karl & XXL-Gehalt für Upamecano

Nach dem Wirbel um die Real-Madrid-Aussagen hat Lennart Karl mit einer Gala-Vorstellung im Testspiel gegen Red Bull Salzburg (5:0) sportlich wieder abgeliefert. Bald wird sich das Arbeitspapier des Shootingstars in einen Profivertrag umwandeln. Die Bayern wollen nun aber schnell anpassen.

Sky Sport kennt die Zahlen und Fakten zum geplanten Karl-Deal. Zudem bietet der FCB seinem Abwehr-Star Dayot Upamecano zur Vertragsverlängerung ein XXL-Gehalt an.

Egal wo und mit wem man aktuell über Fußball spricht, man kommt am Namen Lennart Karl nicht vorbei.

Das Top-Talent spielt in dieser Saison beim FC Bayern München ganz groß auf, verzückt die Fans mit beeindruckenden Toren, Vorlagen sowie einer unbekümmerten Spielweise und sorgt auch abseits des grünen Rasens – wie zuletzt mit den Aussagen zu seinem Traumverein Real Madrid – für Schlagzeilen.

Bayern wollen Mega-Vertrag anbieten

Am 22. Februar 2026 wird Karl 18 Jahre alt. Wie Sky Sport bereits im Oktober 2025 exklusiv enthüllt hatte, verlängert sich sein Arbeitspapier dann automatisch bis 2029 und wandelt sich in einen Profivertrag um – inklusive einer Anpassung des Gehalts auf rund zwei Millionen Euro brutto.

Doch nach den bisherigen starken Leistungen des Youngsters wollen die Bayern noch einmal nachbessern. Deren Plan sieht vor, den Vertrag schnell zu verlängern und Karl ein Jahresgehalt im Bereich der fünf bis acht Millionen Euro zu geben – ganz nach dem Motto: Schnell verlängern! Anpassen! Absichern!

Karl zeigt sich offen – noch keine Verhandlungen

Nach Sky Sport Informationen zeigt sich Karl offen für einen neuen Mega-Vertrag. Aber: Noch werden keine Verhandlungen diesbezüglich geführt. Klub und Spieler konzentrieren sich jetzt erstmal auf den Bundesliga-Restart am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg.

Am Dienstag brachte Karl sportlich wieder Zuschauer und Fans zum Staunen. Mit einer Gala-Vorstellung samt zwei Toren und einer Vorlage hat das Juwel die Bayern im ersten und einzigen Testspiel der Wintervorbereitung zu einem deutlichen 5:0 (1:0)-Sieg über den österreichischen Top-Klub Red Bull Salzburg geführt.

XXL-Gehalt & Ausstiegsklausel für Upamecano?

Während Karl noch einen langfristigen Vertrag in München hat, läuft der eines anderen stark aufspielenden Bayern-Stars im kommenden Sommer aus. Die Rede ist von Dayot Upamecano. Der Poker um den 27-jährigen Innenverteidiger zieht sich seit geraumer Zeit. Die Bayern würden sehr gerne mit dem Franzosen verlängern. Die klare Tendenz: Verlängerung.

Der neue Vertrag wird eine Laufzeit bis 2030 oder 2031 haben. Nach Sky Sport Informationen bietet der deutsche Rekordmeister Upamecano ein Jahresgehalt von bis zu 20 Millionen Euro brutto. Im Arbeitspapier wäre wahrscheinlich auch eine Ausstiegsklausel respektive Exit-Option verankert. Stand heute ist noch keine Unterschrift unter dem neuen Vertrag samt XXL-Gehalt erfolgt.

Am Dienstag nach dem Salzburg-Testspiel hatte Upamecano auf die jüngsten Aussagen von Klub-Boss Jan-Christian Dreesen zum Poker reagiert. Die Uhr tickt zwar, aber der formstarke Abwehrmann bleibt nach wie vor entspannt: „Für mich gibt es keinen Druck. Wir reden. Ich rede mit Max (Eberl, Anm. d. Red.) und Christoph (Freund, Anm. d. Red.) – alles gut. Ich hoffe, es gibt bald eine Lösung. […] Ich habe keine Deadline. Dafür habe ich einen Berater und der macht das sehr gut.“

(sport.sky.de/Florian Plettenberg & Luca Sixtus)

Bild: Imago