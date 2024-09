Erste Entwarnung bei Kane!

Der FC Bayern muss vor der Champions-League-Reise nach England um Harry Kane bangen.

Der 31-Jährige verletzte sich beim Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) am linken Knöchel und wurde kurz vor Schluss ausgewechselt.

„Wenn Harry vom Platz geht, dann ist es was. Es sieht nicht gut aus“, sagte der Münchner Sportvorstand Max Eberl bei Ansicht der für Kane schmerzhaften Szene bei Sky, räumte aber ein, noch keine weiteren Informationen zu haben. „Jetzt hoffe ich mal, dass er aus stabilem englischen Holz ist.“

Vincent Kompany sagte anschließend bei Sky Field Reporter Patrick Wasserziehr: „Ich bin kein Arzt, aber ich hoffe, dass es vielleicht schon wieder für Mittwoch reichen wird.“

Auch Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen bezog später in der Mixed Zone Stellung zu Kanes Verletzung: „Er hat einen Schlag abbekommen. Aber wie die Ärzte gesagt haben, ist es wohl nichts Ernstes. Wir müssen es morgen nochmal anschauen.“

Kane spricht über Verletzung

Ebenfalls in der Mixed Zone bezog schließlich auch Kane selbst Stellung zur Verletzung. „Im ersten Moment war es wirklich sehr schmerzhaft und es war ärgerlich, die letzten fünf, zehn Minuten des Spiels zu verpassen“, sagte er. Aber er sei ansonsten „okay“ und bereit für das Spiel am Mittwoch in der Champions League bei Aston Villa.

Der Bayern-Star monierte allerdings, dass er etwas überrascht, war dass Gegenspieler Amine Adli für das Foul nicht verwarnt worden war. Für so etwas habe es „manchmal schon Rote Karten gegeben“, sagte Kane.

Bayern am Mittwoch bei Aston Villa gefordert

Der deutsche Rekordmeister tritt am Mittwoch (21.00 Uhr) zu seinem zweiten Vorrundenspiel der Champions League bei Aston Villa an. Beim famosen 9:2 am ersten Spieltag gegen Dinamo Zagreb hatte Kane einen Viererpack erzielt.

(sport.sky.de)/Bild: Imago