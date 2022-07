Bayern verpflichtet Top-Talent von Hertha

Der FC Bayern München hat eine weitere Verpflichtung für die Jugendmannschaften getätigt. Am Mittwoch wurde die Verpflichtung von Noel Aseko (16) von Hertha BSC verkündet. Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer hatte den defensiven Mittelfeldspieler schon länger im Auge.

„Wir haben Noel schon lange auf unserem Radar. Er ist in seinem Jahrgang und auf seiner Position ein absolutes Top-Talent. Umso glücklicher sind wir, ihn von unserem Weiterentwicklungs-Konzept beim FC Bayern überzeugt zu haben“, so Sauer über den Junioren-Nationalspieler.

Aseko hat in München einen Dreijahresvertrag unterschrieben. In den Trainingsbetrieb wird er erst Anfang August einsteigen, da er wegen einer Verletzung mit einem Aufbauprogramm starten wird. Für Herthas U17 konnte Aseko in 15 Einsätzen acht Vorlagen beisteuern. Der gebürtige Berliner mit Wurzeln in Äquatorialguinea war seit 2017 Teil des Hertha-Nachwuchs.

(skysport.de)

Bild: Imago