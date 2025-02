Bayern war an Ex-DFB-Teamspieler Özil interessiert

Mesut Özil spielte sich einst bei Werder Bremen in den Fokus der Topklubs. Unter anderem soll der FC Bayern München Interesse an einem Transfer gehabt haben, wie Özil nun erzählt hat.

Madrid statt München!

Der FC Bayern wollte Mesut Özil verpflichten, wie der 36-Jährige dem türkischen Medium Fanatik in einem Interview verrät. „PSG wollte mich, der FC Bayern wollte mich“, so der ehemalige deutsche Nationalspieler. „Arsene Wenger rief mich an, bevor ich nach Madrid ging, aber ich sagte: Tut mir leid, ich habe ein Angebot von Real, ich gehe dorthin. Aber ich sagte ihm, dass ich, wenn ich gehe, zu Arsenal kommen würde. Und genau das ist passiert.“

Özil: Karriereende 2023 in der Türkei

Özil begann seine Profikarriere bei Schalke 04, ehe er im Trikot von Werder Bremen seinen Aufstieg zum Topspieler feierte. 2010 entschied sich der spätere Weltmeister für einen Wechsel zu Real Madrid – und gegen einen Transfer zu den Bayern.

Mit den Königlichen feierte der Edeltechniker eine Meisterschaft sowie einen Pokalsieg. Nach drei Jahren in Madrid zog es Özil nach London zum FC Arsenal, wo er den größten Teil seiner Karriere verbrachte. Danach rundete er seine Laufbahn mit Stationen bei Fenerbahce und Basaksehir ab. Im März 2023 verabschiedete sich der Linksfuß aus dem Profifußball.

