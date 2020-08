Bayerns Triple-Helden zurück in München – Wasserfontäne zur Begrüßung

Die Triple-Helden des FC Bayern sind wieder in München. Nach dem Triumph in der Fußball-Champions-League landete die Maschine aus Lissabon mit David Alaba und Co. an Bord am Montagnachmittag auf dem Flughafen der bayerischen Hauptstadt. Mit Wasserfontänen wurde der Flieger der Münchner begrüßt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nahm den Tross auf dem Vorfeld in Empfang und beglückwünschte das Team auf einem roten Teppich zum Erfolg. Kapitän Manuel Neuer, wie auch seine Mitspieler in einem schwarzen T-Shirt mit der weißen Aufschrift “TRIPLE 2020”, trug den silbernen Henkelpokal aus der Maschine.

Der deutsche Rekordmeister hatte am Sonntagabend in Lissabon gegen Paris Saint-Germain mit 1:0 die Champions League gewonnen und sich so zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Königsklassen-Titel gesichert.

(APA/dpa)